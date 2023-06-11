Бусаргин сообщи о строительстве путепровода в Татищевском районе по графику

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Строительство второй очереди путепровода в Татищевском районе идет в соответствии с графиком. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

На сегодняшний день на объекте установлены опоры. За месяц планируется домонтировать балки.

По словам главы региона, после этого начнут работу дорожники. Они обустроят съезды с моста к улицам в посёлке Татищево. Путепровод снабдят шумозащитными экранами.

Роман Бусаргин поблагодарил председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина за то, что при его поддержке на вторую очередь проекта было выделено 800 миллионов рублей.