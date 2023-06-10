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Саратовские животноводы смогут компенсировать затраты за счет страховой премии. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Саратовской области

Чиновники регионального минсельхоза принимают заявки на предоставление субсидий на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Сообщается, что получателями субсидий могут стать сельхозтоваропроизводители, занимающиеся животноводство на территории области.

- Исключение составляют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, - уточнил замминистра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марат Алимбеков.

Заявки принимаются до 27 июня включительно.