В Энгельсе открыли универсальную спортплощадку

Фото: Телеграм-канал ПулZ 64

В Энгельсе состоялось открытие универсальной спортивной площадки. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день чиновники ищут специалистов по проекту «Дворовый тренер», которые будут заниматься с ребятами. В Энгельсе команда уже набрана, и дети уже тренируются.

Аналогичные поля 20 на 40 метров с безопасным резиновым покрытием, спортинвентарем, ограждением откроются еще в 5 муниципалитетах – Озинском, Ртищевском, Пугачевском, Александрово-Гайском районах и Саратове, подчеркнул Бусаргин.

На данный момент в муниципалитетах есть шесть таких объектов. Сборные этих районов в 2022 году одержали победу в соревнованиях по дворовому футболу на Кубок губернатора.