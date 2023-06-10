В Саратовской области 14 пляжей получили разрешение на открытие

Фото: Телеграм-канал Юрий Юрин

14 пляжей Саратовской области получили разрешение на открытие. Об этом сообщил начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Чиновник уточнил, что среди начавших работу пляжей 9 - муниципальные. Это пляжи: «Городские пески» и «пляж Покорителей Волги» в Саратове; пляж районного поселка Базарный Карабулак; городские пляжи в Балашове и Маркск; четыре пляжа в Балаково и муниципальный - в Аткарске.

Кроме того разрешение получили 5 пляжей на базах отдыха: ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» на озере Калач; база отдыха «Олимпиец» в Энгельсском районе; база отдыха «Бодрость» в Энгельсском районе; детский оздоровительный центр «Ласточка» в Балаковском районе; детский оздоровительный центр «Салют» в Балаковском районе.