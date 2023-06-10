Саратовскую область признали благополучной по ящуру

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Саратовская область признана благополучным регионом по ящуру. Таким выводом поделились в федеральном Россельхознадзоре.

Большую роль в создании такой картины сыграло увеличение темпов вакцинации сельхозживотных. Губернатор Роман Бусаргин поставил соответствующую задачу перед министерством сельского хозяйства и управлением ветеринарии. В результате за 5 месяцев 2023 года были сделаны 337,4 тысяч вакцинаций КРС и 337,6 тысяч - мелкого рогатого скота. Как показал федеральный мониторинг, достигнуто 95% напряженности иммунитета у крупного и 68% у мелкого рогатого скота.

Часть ограничений по ящуру снята. Следующим этапом запланировано получение для Саратовской области признания международным эпизоотическим бюро.