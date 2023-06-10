Гастрономический фестиваль под Саратовом перенесли на центральную площадь

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Гастрономический фестиваль в Вольске, который был запланирован на 12 июня, перенесли на центральную площадь. Об этом сообщил глава района Андрей Татаринов в телеграм-канале.

Он напомнил, что ранее местом проведения межнационального гастрономического муниципального фестиваля «Кухни народов» выбрали меловой карьер. Позже локацию сменили на площадь Х-летия Октября.

Чиновник пояснил, что это сделано в связи с рекомендациями отделения УФСБ России по Саратовской области в Вольске, МО МВД России «Вольский», Вольского отдела вневедомственной охраны.