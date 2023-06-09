В День России 12 июня будут перекрыты улицы в центре Саратова

фото: администрация города Саратова

Как сообщает сегодня, 9 июня администрация Саратова, в понедельник, 12 июня, с 10:30 до 11:30 вводится временное ограничение движения автотранспорта по следующим адресам: на пересечении улицы Вольская с проспектом имени Петра Столыпина; на пересечении улицы им. Горького с проспектом имени Петра Столыпина; на ул. им. Радищева на участке от ул. Первомайская до ул. им. Сакко и Ванцетти.

Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие мероприятие, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.