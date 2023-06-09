Дмитрий Плеханов встретился с многодетными семьями посёлка Приволжский

фото: Пресс-служба администрации Энгельсского района

Встреча с родителями, которым предоставлены земельные участки в районе 3 квартала мкр. Энгельс-8, прошла при участии министра строительства и ЖКХ области Сергея Соколова и членов Общественного совета Энгельсского района.

Это не первая встреча будущих жителей с главой района, поэтому разговор шёл предметно о том, что вошло в план работ на 2023 год и будет сделано в рамках муниципальной программы.

фото: Пресс-служба администрации Энгельсского района

Он напомнил, что региональные средства на решение вопросов, связанных с подведением коммуникаций к участкам, выделяются по решению Губернатора Романа Бусаргина. Программа рассчитана на три года. Предусмотрено и муниципальное софинансирование.

Глава района поручил профильным специалистам завести в соцсетях отдельный чат для своевременного информирования о работах по благоустройству и оборудованию коммуникаций, а также поблагодарил семьи за продуктивную встречу.

Подробнее на сайте администрации.