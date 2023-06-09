Пресс-служба Мэрии Саратова

В Саратове временно изменится маршрут автобусов №19. Об этом сообщает городская мэрия.

Чиновники рассказали, что просьбам жителей по ул. Огородная в тестовом режиме изменится схема движения маршрута № 19 «1-й Просяной проезд – Мирный переулок». Поворот с Ново-Астраханского шоссе будет осуществляться не по 5- му Нагорному проезду, а по дороге вдоль д.3 по ул. Огородная с выходом на ул. Огородная согласно схеме.

Чиновники сообщили, что контроль по стабильному выполнению рейсов и мониторинг пассажиропотока ведется на постоянной основе.