фото: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Пенсионеры из Саратовской области провели день окрошки на учебной кухне. Об этом информирует минтруда и соцзащиты Саратовской области. В рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры Саратовской области приняли участие в Дне окрошки на учебной кухне.

«Учебная кухня» стала одной из востребованных технологий у пенсионеров в Центрах. Она позволяет осуществлять курс реабилитации после болезни. Пожилые люди вместе с инструктором готовят различные блюда, используя специальные приборы, фиксаторы, ножи, которые облегчают процесс готовки и принятия пищи.

Сотрудники Центра и их подопечные в День окрошки поделились друг с другом своими рецептами окрошки, после чего с помощью «Учебной кухни» вместе занялись приготовлением вкусного летнего блюда. Мастер-класс завершился дегустацией.