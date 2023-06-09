Ранее судимая саратовчанка прописывала мигрантов в своей квартире. Об этом сегодня сообщили в городском управлении МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что жительница дома №13 по улице Огородной, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности фиктивно прописала у себя в квартире приезжих из Средней Азии, которые в действительности там не проживали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка иностранца на учет), максимальное наказание по данной статье - до трех лет тюрьмы.