Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем России. В правительстве Саратовской области состоялось торжественное совещание.

-Дорогие друзья! Мы живем, работаем, растим детей с чувством гордости за свою страну. Родина, как мать, всегда одна, искренне и безоговорочно любим её, готовы всегда защищать, как наши деды и прадеды, - сказал глава региона.

Также, губернатор напомнил, что в этом году страна отметит 80-летие Курской битвы. Кроме того, Бусаргин отметил главные ценности патриотизма.

-Патриотизм - это не громкие слова, а простые и вечные истины: уважение к старшим, забота о близких, знание своей истории, созидание на благо страны. А самое главное - вера в будущее. Мы с вами это будущее строим ради наших детей, ради продолжения великой нашей страны - России!,- заявил губернатор.

Глава региона наградил лучших представителей различных профессий, а также вручил молодым саратовцам их первые паспорта.

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