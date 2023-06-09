Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области

В Саратовской области пьяный мужчина изнасиловал 27-летнюю прохожую. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 7 июня ночью в Ершове. Местные жители выпивали в одном из заведений.

28-летний мужчина в какой-то момент вышел на улицу. Заметив в другой компании девушку, горожанин напал на нее и изнасиловал. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело.

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