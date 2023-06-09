Юные саратовцы смогут принять участие в программе «Я – гражданин России»

фото: Мининформ

В Саратовском киновидеоцентре пройдет кинопрограмма «Я – гражданин России». Мероприятие состоится 13 июня, в честь Дня России.

Зрители проекта «Семейный киночас» узнают о понятии «гражданство», вспомнят официальные символы России, познакомятся с природными чудесами и историческими личностями нашей страны. Изученный материал получит свое отражение на огромной интерактивной карте России.

После кинопрограммы ребятам покажут отечественный мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».