Фото: Архив КП

В Саратове 16-летнего подростка покусала собака-мэрия заплатит 20 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент произошел 29 марта в Октябрьском районе Саратова. Мальчик вышел из магазина, после чего к нему подбежала собака и укусила за левую голень.

На протяжении недели подросток проходил амбулаторное лечение в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

Прокуратура подала иск в суд на мэрию, так как они отвечают за отлов бездомных животных.

Чиновники выплатят пострадавшему мальчику 20 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.