Новые пункты Фонда «Защитники Отечества» открылись в Саратовской области

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

В Саратовской области открылись новые филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд создан по поручению президента России Владимира Путина для поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, семьям погибших военнослужащих.

В Саратове отделение Фонда распахнуло двери 1 июня. Вчера также открылся пункт приема граждан в городе Энгельс. Он находится в кадровом центре «Работа России» по адресу: площадь Свободы, 15а. График работы с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон: 8 (8453) 53-80-25.

Пункты Фонда есть еще в Балаково, Балашове и Петровске.

Их адреса и телефоны:

- Балаково, улица Трнавская, 6/1 (здание Территориального центра занятости населения Балаковского района), телефон: 8 (8453) 23-19-70;

- Балашов, улица К. Маркса, д. 22 (здание ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»), телефоны 8 (84545) 3-24-50, 3-24-53, 3-01-10;

- Петровск, улица Московская, 78 (здание Территориального центра занятости населения по Петровскому району), телефоны: 8 (84555) 2-71-04, 2-71-03.