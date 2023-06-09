Фото: региональная Госавтоинспекция

В Саратове в салоне троллейбуса упала 60-летняя пассажирка. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, инцидент произошел в 12.30 на улице Университетской. Напротив дома № 63/75 42-летний водитель, управляя троллейбусом №10, допустил падение 60-летней женщины.

Как выяснилось, на момент падения горожанки троллейбус находился в движении. Женщину госпитализировали с травмами в медучреждение.

Upd: 13:00 Администрация города дала свой комментарий касательно ситуации в троллейбусе №10. По словам чиновников, водитель во избежание ДТП был вынужден прибегнуть к экстренному торможению, в результате чего и упала пассажирка. Водителем троллейбуса были вызваны сотрудники ГИБДД, помехи движению маршрута № 10 создано не было.

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