Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове 15-летний подросток на электросамокате врезался в «ГАЗель». Об этом сегодня, 9 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло минувшим вечером, 8 июня, на улице Тархова. В 22.30 напротив дома № 37 15-летний парень врезался в припаркованную «ГАЗель». На момент инцидента в автомобиле находился 39-летний водитель.

С полученными травмами в результате аварии мальчика госпитализировали в больницу.

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