В Энгельсе в 2024 году благоустроят пляж в районе СХИ

Фото: Новости Энгельсского района

В Энгельсе определились победители Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий благоустройства. В нем участвовали 52 тысячи жителей города-спутника.

Четыре территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь. Это пляж СХИ, который набрал 10 460 голосов, проспект Строителей от улицы Полтавской до улицы Ломоносова (10 437 голосов), аллея между кинотеатром "Родина" и Дворцом пионеров (7 052 голоса), сквер по улице Краснодарской (5 582 голоса).

Всероссийское онлайн-голосование проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".