Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Энгельсском районе ищут пропавшую без вести 57-летнюю Елену Нечаеву. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Саратов".

Последний раз женщину видели 4 июня у села Шумейка Энгельсского района.

Рост пропавшей – 170 сантиметров, полного телосложения, рыжие с сединой волосы и голубые глаза. На момент пропажи на женщине была белая кепка, синий спортивный костюм и светлые кроссовки.

Всех, кто видел Елену Нечаеву, просьба звонить по номерам 8-800-700-54-52, 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.