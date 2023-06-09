В Саратовской области ожидается похолодание с грозами в длинные выходные

Погода будет носить неоднородный характер Фото: Елена Маркелова

В предстоящие выходные в Саратовскую область придут дожди и грозы на фоне общего похолодания. Об этом корреспондента «КП-Саратов» проинформировала представитель территориального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Синоптик отметила неоднородность погоды. Если в первой половине дня 10 июня сохранится сухая теплая погода, то во второй половине дня на севере региона заметно похолодает. Ожидается дождь, который пройдет также 11 и 12 июня.

В эти дни в области будет облачно. В ночные часы на 10 и 11 июня температура воздуха составит +11…+16 градусов. В низинах северных МО - +8…+10. В ночь на 12 июня воздух прогреется всего до +5…+10 градусов.

Днем в субботу, 10 июня, температура позволит насладиться тепло. В южных районах она составит +25…+30 градусов, в северных - +10…+24 градуса. 11 и 12 июня ожидается +12…+17 градусов днем, на юге - +24 градуса. В День России прогнозируется ветер скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозах порывы усиляются до 15-18 метров в секунду.