13 миллиардов рублей инвестировали в промышленность Саратовской области с начала года

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

13 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий Саратовской области. Такой показатель по итогам 1 квартала 2023 года сформирован на основании оценки регионального министерства промышленности и энергетики.

В сравнении с соответствующим периодом 2022-го сумма капиталовложений выросла на 35 процентов. До 5,5 миллиардов рублей вырос объем инвестиций в компании трубопроводного транспорта (в 2,6 раза), в 1,5 раза – до 4,8 млрд рублей – в обрабатывающие производства.

В ведомстве напомнили, что в течение 2023 года в регионе будет реализовано несколько крупных инвестпроектов: возведение участка станции для производства технических газов, автотранспортного и известкового цехов АО «МЗ Балаково»; этапы программы развития действующих производств Балаковского филиала АО «Апатит», модернизация производственных мощностей для выпуска вагонов-самосвалов АО «Завод металлоконструкции» и другое.