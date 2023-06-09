Жительница Саратова обожглась кипятком при порыве теплотрассы

Фото: Прокуратура Саратовской области

Жительница Саратова обожглась кипятком в результате порыва теплотрассы. Проверку по данному факту начала прокуратура города.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, накануне вечером у дома № 4а по улице 4-й Вакуровский проезд областного центра случилась авария на сетях горячего водоснабжения. В результате этого кипяток потек в частный дом. Его хозяйка получила ожоги и была госпитализирована.

Прокуратура оценит качество предоставления услуг и своевременность обслуживания теплотрассы. Устранение последствий аварийной ситуации также находится на контроле надзорного ведомства.