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НовостиОбщество9 июня 2023 4:33

Володин поручил открыть противотуберкулезную клинику в апреле 2024 года в Саратове

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства областной противотуберкулезной больницы в Саратове. Объект возводится рядом с инфекционной клиникой в поселке Елшанка.

Будущее медицинское учреждение будет состоять из восьми корпусов. Оно рассчитано на 453 места. Больница строится на федеральные средства.

Вячеслав Володин поставил задачи по реализации проекта перед местными властями. Так, политик поручил в сентябре закончить строительно-монтажные работы; в октябре - благоустройство территории; в ноябре начать внутренние отделочные работы и установку оборудования. В апреле следующего года больница должна заработать, заявил спикер федерального заксобрания.