К 2025 году в Саратове завершат инвентаризацию зеленых насаждений. Об этом стало известно сегодня, 8 июня, на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Саратовской городской Думы.

Упомянуто, что работа проводится поэтапно. Замглавы администрации Максим Сиденко рассказал, что этом году планируется провести инвентаризацию на объектах города общей площадью 140 гектаров. Всего в Саратове 108 зеленых зон общей площадью 641 гектаров.

За прошедшие три года из 641 гектара проинвентаризировано 210 гектаров. В 2024 году на эти цели предусмотрены 4,965 миллиона рублей для инвентаризации 293 га зеленых насаждений. В 2025 году на инвентаризацию деревьев в областном центре будет выделено свыше 12 миллионов рублей, что позволит полностью завершить программу инвентаризации.