фото: ГИБДД

В Энгельсе столкнулись иномарка и «ГАЗель» - пострадали две женщины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 8 июня, под Энгельсом произошло ДТП. В поселке Прибрежный, у поворота на детский санаторий столкнулись автомобиль Chevrolet, управляемый 19-летний девушкой и ГАЗель, за рулем которой сидел 40-летний мужчина.

В результате аварии девушка за рулем иномарки и 55-летняя женщина-пассажир пострадали и обратились за медицинской помощью. Детали произошедшего выясняются.