Джекпот по-саратовски — авто, наркотики и алкоголь

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В Саратове на улице Панфилова полицейские остановили автомобиль KIA Rio под упрвалением 32-летней женщины, которую заподозрили в пьяной езде. Об этом сообщает сегодня, 8 июня, ГУ МВД по Саратовской области.

Проходить медицинское освидетельствование автоледи отказалась. Силовики выяснили, что она уже привлекалась к административной ответственности за подобное и лишена водительского удостоверения.

Кроме того, в ходе досмотра полицейские обнаружили у женщины два пакета с неизвестным веществом. Оказалось это синтетический наркотик массой 0,8 грамма. Саратовчанка заявила, что наркотики нашла случайно и решила оставить для личного употребления.

В отношении женщины возбудили уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и незаконное хранение наркотиков.