фото из телеграм-канала Алексея Стрелюхина

Саратовская область переживает нашествие сайгаков. Об этом стало известно из телеграм-канала депутата Государственной Думы Алексея Стрелюхина.

В Александровгайский район Саратовской области из Казахстана вновь зашло огромное стадо сайгаков. По словам чиновника, животные чувствуют себя полноправными хозяевами заволжской степи.

— Фермеры Алгайского района бьют тревогу и отмечают, что такого количества животных на пастбищах не было никогда, — сообщает депутат.