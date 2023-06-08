фото: минтруда Саратовской области

В Саратове наградили лучших социальных работников области. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

Сегодня, 8 июня, в ТЮЗе им. Киселева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Лучшим сотрудникам социозащитных учреждений и центров занятости населения были вручены заслуженные награды от губернатора Романа Бусаргина.

Дипломы и памятные подарки получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в различных номинациях, была традиционно обновлена Доска почета.

Ежегодно этой ведомственной награды за труд в социальной сфере удостаиваются 20 лучших работников отрасли и 10 подведомственных учреждений.