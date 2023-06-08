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В Саратовской области разрешено купаться на шести пляжах. Об этом сообщает начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

По словам чиновника, по состоянию на сегодня, 8 июня разрешение на эксплуатацию получили 6 пляжей, среди которых 2 муниципальных пляжа:

— пляж «Городские пески» в г. Саратове;

— пляж р.п. Базарный Карабулак, а так же 4 пляжа на базах отдыха, в число которых вошли

— ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» на оз. Калач;

— база отдыха «Олимпиец» в Энгельсском районе;

— детский оздоровительный центр «Ласточка»;

— детский оздоровительный центр «Салют» в Балаковском районе.

— В областном управлении Роспотребнадзора находятся на рассмотрении 27 заявлений на проведение экспертизы пляжей, из которых по 8 пляжам выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях, — сообщил чиновник.