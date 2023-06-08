В Саратове дело о даче взятки студенткой передано в суд

Следственным отделом по городу Саратову завершено расследование уголовного дела по обвинению студентки одного из колледжей города Саратова в даче взятки. Об этом сегодня, 8 июня сообщает региональное СУ СК по Саратовской области.

По информации следствия, в период с мая 2019 по май 2020 года обвиняемая передала взятку сотруднице колледжа в сумме более 21 тыс. рублей. Часть денег она перечислила на счет и часть отдала наличными. Взятка предназначалась за способствование в получении студенткой положительных оценок при сдаче экзаменов и зачетов, и общее содействие в учебном процессе.

Напомним, ранее приговором суда сотруднице колледжа, которая получила взятку назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.