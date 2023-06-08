Шойгу наградил саратовского депутата медалью «Участнику специальной военной операции»

Фото: Саратовская областная Дума

Депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу высокую награду. Ею стала медаль «Участнику специальной военной операции»

Такого знака от минобороны парламентарий удостоился за содействие в решении задач спецоперации. Церемония вручения состоялась в Национальном центре управления обороной России. Министр лично передал награду саратовцу.

Вячеслав Калинин с самого начала СВО помогает нашей армии. При участии народного избранника организованы и направлены на фронт десятки гуманитарных конвоев с беспилотниками, снаряжением, медикаментами.