Более пяти тысяч вакансий предложат саратовцам на ярмарке трудоустройства

23 июня в регионе пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сегодня, 8 июня сообщает правительство области.

Более 350 крупных промышленных, производственных и отраслевых предприятий и организаций области представят свыше 5 тысяч вакансий. Участников ждут экспресс-собеседования с ведущими работодателями региона, профориентационные мероприятия по развитию карьерных возможностей, а также открытая запись на бесплатное обучение.

Основные площадки будут работать в : Саратовском архитектурно-строительном колледже (Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, 139); Кадровом центре Работа России (Энгельс, площадь Свободы, 15А); Балаковском инженерно-технологическом институте (Балаково, ул. Чапаева, 140) и во всех территориальных центрах занятости области.