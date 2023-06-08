В Ленинском районе Саратова найдено тело 20-летнего мужчины

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова начал доследственную проверку после смерти 20-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Как уточнили в ведомстве, сегодня днем тело парня было обнаружено на съемной квартире одного из домов на улице Батавина. О страшной находке сразу же поступила информация в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия и тело. Повреждений на нем не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.