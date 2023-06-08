Двое детей в Саратовской области госпитализированы с ковидной пневмонией

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24 новых случая заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Саратовской области. Такую информацию обнародовала в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Степченкова.

Как уточнила замглавы ведомства, всего в регионе с начала пандемии ковидом заразились 324011 жителей Саратовской области, выздоровели 317708.

Чиновница отметила, что в клиниках региона находятся два ребенка, которым лечат ковидную пневмонию. В 2023 году коронавирус нашли у 69 беременных саратовчанок.