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НовостиОбщество8 июня 2023 9:11

Двое детей в Саратовской области госпитализированы с ковидной пневмонией

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 новых случая заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Саратовской области. Такую информацию обнародовала в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Степченкова.

Как уточнила замглавы ведомства, всего в регионе с начала пандемии ковидом заразились 324011 жителей Саратовской области, выздоровели 317708.

Чиновница отметила, что в клиниках региона находятся два ребенка, которым лечат ковидную пневмонию. В 2023 году коронавирус нашли у 69 беременных саратовчанок.