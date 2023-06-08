В Алгае судебные приставы оштрафовали фермера за созданный им опасный навозный участок

Фото: УФССП по Саратовской области

Сотрудники УФССП по Саратовской области оштрафовали фермера из Александрово-Гайского района за складирование навоза на неоформленном под эти цели участке. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В ведомстве рассказали, что на территории КФХ руководитель держит КРС поголовьем свыше 500 голов. Приставы провели проверку и установили наличие большого участка со сложенным на нем свежим и перепревшим навозом 4 и 5 класса опасности. Согласно закону, подобные объекты отрицательно влияют на окружающую среду и должны быть поставлены на учет. Сотрудники УФССП обратились в суд, который обязал фермера устранить нарушение.

Глава КФХ требование закона не выполнил. Мужчина отозвался на постановление суда только после того, как его оштрафовали и запретили переоформлять сельхозтехнику и принадлежащий ему легковой автомобиль на других лиц.