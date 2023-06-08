В Саратовской области начнется строительство моста «Горный - Березово»

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К строительству моста на автодороге «Горный - Березово» подрядчик должен приступить в этом месяце. Об этом сегодня, 8 июня, пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Мост будет соединять два района: Пугачевский и Краснопартизанский. Сейчас через реку Большой Иргиз можно проехать по только плотине. Это временная мера до строительства моста. Работы будут выполнены по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в течение двух лет.

В большей степени искусственное сооружение важно для жителей именно Краснопартизанского района, поскольку в период паводка плотину размывает и люди остаются практически отрезанными от внешнего мира. Есть объездные дороги через Балаково или Ершов, однако, это дополнительные десятки километров.

Советник министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Плешаков выехал в Краснопартизанский район на встречу с представителями местного общественного совета. Он рассказал жителям о сроках строительства моста, а также о планах по ремонту дорог на территории района. Начать подготовительные работы подрядчик планирует в этом месяце. По проекту предусмотрено возвести шесть опор и, соответственно, пять пролетов. Длина самого моста и подъездов к нему составит 627 метров, длина самого моста составит 260 метров. Работы подрядчик должен завершить осенью 2024 года.