Саратовские школьники могут поучаствовать в акции «Навстречу звездам и мечтам»

.

16 июня 2023 года в рамках проекта «Культура для школьников» стартует масштабная Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам», посвященная 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сегодня, 8 июня сообщает Министерство культуры области.

Известные музеи космонавтики – Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Владимировны Ярославля – подготовят для ребят уникальные видео-экскурсии, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

В интерактивной части акции школьникам будет предложено создать собственный видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт». Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области кинематографии. Именно эта комиссия выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».