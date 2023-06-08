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НовостиОбщество8 июня 2023 7:28

Дмитрий Плеханов обратился к жителям Энгельса в связи со взрывом газа в многоэтажке на Шуровой Горе

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Дмитрий Плеханов

Фото: Телеграм-канал Дмитрий Плеханов

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов побывал на месте взрыва газа в многоэтажном доме. После этого он обратился к землякам.

Чиновник предостерег жителей города от самостоятельной установки и переустановки газового оборудования в их квартирах. - Вызывайте специалистов! Не рискуйте жизнями и здоровьем ваших близких и соседей, - призвал Дмитрий Петрович.

Напомним, что в восемь утра в доме № 7/18 в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе взорвался газ на 10 этаже. 32-летним мужчине и женщине была оказана медицинская помощь.