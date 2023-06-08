В Саратове вынесен приговор экс-сотруднице полиции в получении взятки

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Бывшего заместителя начальника главного бухгалтера УМВД России по городу Саратову признали виновной в совершении получении взятки. Как сегодня, 8 июня сообщает СУ СК России по Саратовской области собранные следственным отделом по Кировскому району города Саратова доказательства явились достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, что 20 июля 2018 года подсудимая получила от инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей. Взятка предназначалось за способствование в получении взяткодателем выплат за поднаем жилого помещения.

Приговором суда экс-сотруднице назначено наказание в виде штрафа в сумме 700 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, сроком на 2 года.