Саратовские пенсионеры насладились «Литературной прогулкой»

источник: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пожилые жители Саратовской области разнообразили свой досуг «Литературной прогулкой». Об этом сообщает региональное минтруда и соцзащиты.

В рамках нацпроекта «Демография» пожилые жители Саратовской области в преддверии дня рождения русского писателя Александра Пушкина разнообразили свой досуг «Литературной прогулкой».

Организатором мероприятия стал Ершовский центр социального обслуживания. Являясь участниками Центра, пенсионеры посетили Городской парк имени А.С. Пушкина. Во время визита они прочитали стихи величайшего писателя, поучаствовали в викторине, которая была посвящена его творчеству, а также поделились мнением о любимых произведениях поэта.

Ершовский комплексный центр социального обслуживания населения открыт к новым участникам и приглашает желающих посетить центр для разнообразия своего досуга.

Подробную информацию можно получить по адресу г. Ершов, ул. Советская, д. 2/1, 1 этаж, каб. №19, а также по телефону 5-11-10 или 89648457195.