Поезд сбил 48-летнего мужчину насмерть ночью под Саратовом

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Аркадакском районе случилось ДТП с участием поезда. Оно завершилось гибелью человека, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что утром на станции Кистендей под поезд попал мужчина 1975 года рождения. Его смерть наступила до приезда скорой. К стражам порядка с сообщением о произошедшей трагедии обратился знакомы погибшего. ЧП случилось у него на глазах.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Начал работу судмедэксперт. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.