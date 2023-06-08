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НовостиОбщество8 июня 2023 6:35

Саратовская мэрия: 12 июня праздничный концерт ко Дню России пройдет на проспекте Столыпина

Елена Маркелова
Фото: Саратовская мэрия

Фото: Саратовская мэрия

Мэрия Саратова обнародовала программу празднования в городе Дня России. Приготовлен ряд торжественных мероприятий.

С 9 по 12 июня будет работать выставка рисунков во Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова «Наша Россия!». В субботу горожан ждут на фестивале народного творчества, встрече с детскими писателями, концертах.

В понедельник, 12 июня, во всех районах города будут организованы различные мероприятия, пройдут экскурсии по историческим местам.

Завершится праздничный день концертом «Россия - Мы вместе» по адресу проспект Столыпина, дом 1.