Саратовская мэрия: 12 июня праздничный концерт ко Дню России пройдет на проспекте Столыпина

Фото: Саратовская мэрия

Мэрия Саратова обнародовала программу празднования в городе Дня России. Приготовлен ряд торжественных мероприятий.

С 9 по 12 июня будет работать выставка рисунков во Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова «Наша Россия!». В субботу горожан ждут на фестивале народного творчества, встрече с детскими писателями, концертах.

В понедельник, 12 июня, во всех районах города будут организованы различные мероприятия, пройдут экскурсии по историческим местам.

Завершится праздничный день концертом «Россия - Мы вместе» по адресу проспект Столыпина, дом 1.