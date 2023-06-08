32-летние мужчина и женщина пострадали при взрыве газа на Шуровой Горе Энгельса

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следственный отдел по городу Энгельс начал процессуальную проверку по факту взрыва газа в многоэтажке Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба главка.

Напомним, что сегодня в восемь утра в квартире на 10-ом этаже 10-этажного дома на улице Шурова Гора города Энгельса взорвался газ. В следкоме уточнили, что вследствие взрыва пострадали 32-летние мужчина и женщина. Врачи неотложки оказали им медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что пара не пострадала, но по уточненным данным

Следователи осматривают место происшествия. На место происшествия выехал прокурор Энгельсского района, составлена комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.