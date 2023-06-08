Минобраз определил лучшую школьную столовую Саратовской области

Архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратове стали известны итоги регионального конкурса на лучшую школьную столовую. Информацию о победителях обнародовала пресс-служба территориального министерства образования.

В Саратове лучшим пищеблоком для учащихся названа столовая медико-биологического лицея Саратова. Второе место у гимназии №89. Третью ступеньку пьедестала заняли повара гимназии №7 имени Константина Ушинского.

Среди сельских СОШ места распределились следующим образом. Лучшей названа столовая школы в поселке Сланцевый Рудник Озинского района. Также в топ-3 оказались столовая школы "Созвездие" села Тепловка Новобурасского района и школа имени Г.И. Марчука в Духовницком.