В Саратове разыскивают пропавшую из дачного поселка 74-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Саратове пропала 74-летняя женщина. Об исчезновении Любови Виноградовой сообщил отряд «Лиза Алерт».

Уточняется, что пенсионерка накануне ушла из садового некоммерческого товарищества «Энергетик» Заводского района и с тех пор не выходит на связь.

Приметы Любови Виноградовой: худощавое телосложение, рост 152 сантиметра, седые волосы. Женщина одета в красную куртку, синие джинсы. Волонтеры получили сообщение от родных, что Воробьева может быть дезориентирована в пространстве.

Людей, что-либо знающих о нахождении женщины, просят информировать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.