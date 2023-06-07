Саратовцы обратились к А.И. Бастрыкину за помощью в расселении

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину в Приемную «ВКонтакте» обратилась жительница города Саратова по вопросу длительного непринятия мер к расселению жильцов дома в поселке Семхоз. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Следственный Коммитет РФ.

Здание 1930 года постройки признали аварийным в 2020 году. Там отсутствует горячее водоснабжение, неисправны системы водоотведения и электроснабжения. Срок расселения жильцов установлен на 2026 год. Однако с таким сроком обратившиеся саратовцы не согласны и опасаются за свою безопасность. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли.

Сложившаяся ситуация получила распространение в СМИ и социальных сетях.

В СУ СК России по Саратовской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.