Дмитрий Плеханов проинспектировал ход работ по расчистке участков для многодетных семей

фото: телеграм-канал Дмитрия Плеханова

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов проверил ход работ по расчистке земельных участков от крупных деревьев для многодетных семей. Комментарий размещен в телеграм-канале чиновника.

— По следам наших недавних встреч с многодетными семьями нескольких энгельсских микрорайонов сегодня проехал, посмотрел, какие работы ведутся на улице Мясокомбинатской и в СНТ «Факел».

Есть продвижение по той «дорожной карте», которую намечали с жителями. Да, объем работ предстоит колоссальный, учитывая, что долгое время, фактически, этой темой никто не занимался — не было ни сил, ни средств, ни перспектив как-то сдвинуться в этом вопросе. В этом году впервые появилась региональная программа. Спасибо губернатору Саратовской области Роману Викторовичу Бусаргину, что выделено бюджетное финансирование на планирование инфраструктуры к участкам многодетных.

Если говорить конкретно о том, что я увидел сегодня, то по Мясокомбинатской ведется расчистка участков от крупных деревьев, остатков погребов и построек. Сложная местность, будем привлекать дополнительно тяжелую технику, которой у «Городского хозяйства», к сожалению, нет. А без нее не обойтись.

На «Факеле» профильные специалисты уже расчистили от сорной растительности и наметили будущую дорогу, которую предстоит обустроить в этом сезоне и соединить с улицей Енисейской. Есть подвижки и в вопросе ограждения части участков, граничащих с кладбищем, о чем также договаривались с жителями на встрече.

Вижу, что работа ведется — это радует. Что особенно ценно, сами семьи активно включаются, помогают, и, видя наш настрой, всерьез задумываются о скором переезде, — отметил Плеханов.