Пенсионеры Саратовской области приобщились к акваэробике

фото: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках нацпроекта «Демография» в Саратовской области пенсионеры стали активными участниками занятий по акваэробике. Центр соцобслуживания Самойловского района помогает пожилым жителям поддерживать свое здоровье и проводить время с пользой.

Одним из таких способов стала возможность заниматься спортом не только в зале, но и в бассейне.

Специалисты центра отметили: «Правильно совмещать разные виды нагрузок и физической активности гораздо полезнее, чем заниматься каким-то одним видом спорта».

Спортивные инструкторы обучают пожилых саратовцев дыхательным техникам и общеукрепляющим упражнениям.