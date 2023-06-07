Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 13:20

В Балашовском районе 62-летний пьяный мужчина упал в погреб и умер

Все обстоятельства происшествия устанавливаются
Нарина Балаян
Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области

Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области

В Балашовском районе 62-летний пьяный мужчина упал в погреб и умер. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, трагедия произошла вчера днем, 6 июня, в селе Родничок Балашовского района. Труп мужчины в погребе частного дома обнаружил родственник умершего, после чего сельчанин сообщил в полицию.

Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.