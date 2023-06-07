Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области
В Балашовском районе 62-летний пьяный мужчина упал в погреб и умер. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает региональное управление СКР.
По предварительным данным, трагедия произошла вчера днем, 6 июня, в селе Родничок Балашовского района. Труп мужчины в погребе частного дома обнаружил родственник умершего, после чего сельчанин сообщил в полицию.
Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.