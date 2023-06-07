Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области

В Балашовском районе 62-летний пьяный мужчина упал в погреб и умер. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, трагедия произошла вчера днем, 6 июня, в селе Родничок Балашовского района. Труп мужчины в погребе частного дома обнаружил родственник умершего, после чего сельчанин сообщил в полицию.

Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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